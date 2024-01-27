Синєгубов: про «новий наступ» РФ й розширення евакуації на Харківщині
«Маємо бути готовими 24/7», – так Синєгубов прокоментував заяву голови Генштабу Естонії про те, що РФ найближчими тижнями може атакувати прикордоння Харківщини.
«Цю інформацію не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Росія може проводити наступальні дії на будь-якому з напрямків: це і північ, і північно-східний Вовчанський напрямок, і східний напрямок, де вона фактично вже реалізовує такі плани. Тут ми маємо разом із нашими військовими працювати над підвищенням обороноздатності, фортифікаційними спорудами, щоб наші Збройні Сили були максимально ефективними на полі бою. Тут ми працюємо цілодобово і слідкуємо за тими військами, які можуть бути проти нас і на півночі, це Бєлгородський напрямок, і на Вовчанському напрямку, і на Куп’янському напрямку, щоб вчасно реагувати на такі загрози і вживати оперативно заходів», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також розповів, що з 27 населених пунктів Куп’янщини, де оголосили обов’язкову евакуацію, вже вивезли 200 людей, з них 25 – сім’ї з дітьми.
Синєгубов також відповів, чи планують в регіоні розширювати зону обов’язкової евакуації.
«Наші дії тут будуть абсолютно послідовні, в залежності від тієї військової обстановки, яку ми будемо мати. Зокрема на Куп’янському чи Вовчанському напрямку. Ми будемо приймати рішення щодо можливої обов’язкової евакуації, наприклад, в примусовий спосіб. Зокрема по цих населених пунктах», – зазначив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, направления, наступ, рф, синєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Маємо бути готовими 24/7», – так Синєгубов прокоментував заяву голови Генштабу Естонії про те, що РФ найближчими тижнями може атакувати прикордоння Харківщини.".