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На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:17   28.01.2024
Елена Нагорная
На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ

Семь атак врага отбили украинские защитники на Купянском направлении: возле Синьковки и Табаевки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Читайте также: На Купянском направлении воины ВСУ отбили 5 атак врага – Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь атак врага отбили украинские защитники на Купянском направлении: возле Синьковки и Табаевки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.".