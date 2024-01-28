На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ
Семь атак врага отбили украинские защитники на Купянском направлении: возле Синьковки и Табаевки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 07:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь атак врага отбили украинские защитники на Купянском направлении: возле Синьковки и Табаевки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.".