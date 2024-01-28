Заяви в РФ про нібито захоплення Табаївки на Харківщині оцінили в ISW
Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов доказів захоплення військами РФ села Табаївка Куп’янського району Харківської області.
“Російські мілблогери стверджували, що російські підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили Табаївку, хоча ISW не виявив доказів, що підтверджують це твердження”, – пишуть аналітики.
При цьому ISW підтверджує просування військ РФ на північний схід від Куп’янська.
“На геолокаційних кадрах, опублікованих 27 січня, видно, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки”, – пише ISW.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, синьковка, Табаевка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 07:57;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов доказів захоплення військами РФ села Табаївка Куп’янського району Харківської області. ".