Заяви в РФ про нібито захоплення Табаївки на Харківщині оцінили в ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов доказів захоплення військами РФ села Табаївка Куп’янського району Харківської області.

“Російські мілблогери стверджували, що російські підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили Табаївку, хоча ISW не виявив доказів, що підтверджують це твердження”, – пишуть аналітики.

При цьому ISW підтверджує просування військ РФ на північний схід від Куп’янська.

“На геолокаційних кадрах, опублікованих 27 січня, видно, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки”, – пише ISW.