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Заяви в РФ про нібито захоплення Табаївки на Харківщині оцінили в ISW

Події 07:57   28.01.2024
Елена Нагорная
Заяви в РФ про нібито захоплення Табаївки на Харківщині оцінили в ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов доказів захоплення військами РФ села Табаївка Куп’янського району Харківської області. 

“Російські мілблогери стверджували, що російські підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили Табаївку, хоча ISW не виявив доказів, що підтверджують це твердження”, – пишуть аналітики.

При цьому ISW підтверджує просування військ РФ на північний схід від Куп’янська.

“На геолокаційних кадрах, опублікованих 27 січня, видно, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки”, – пише ISW.

Читайте також: На Харківщині ворог ходив в атаки у Синьківки та Табаївки – Генштаб ЗСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 07:57;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов доказів захоплення військами РФ села Табаївка Куп’янського району Харківської області. ".