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Заявления в РФ о якобы захвате Табаевки на Харьковщине оценили в ISW

Происшествия 07:57   28.01.2024
Елена Нагорная
Заявления в РФ о якобы захвате Табаевки на Харьковщине оценили в ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел доказательств захвата войсками РФ села Табаевка Купянского района Харьковской области. 

“Российские милблогеры утверждали, что российские подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили Табаевку, хотя ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение”, — пишут аналитики.

При этом ISW подтверждает продвижение войск РФ к северо-востоку от Купянска.

“На геолокационных кадрах, опубликованных 27 января, видно, что российские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки”, — пишет ISW.

Читайте также: На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 07:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел доказательств захвата войсками РФ села Табаевка Купянского района Харьковской области. ".