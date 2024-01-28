Заявления в РФ о якобы захвате Табаевки на Харьковщине оценили в ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел доказательств захвата войсками РФ села Табаевка Купянского района Харьковской области.

“Российские милблогеры утверждали, что российские подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили Табаевку, хотя ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение”, — пишут аналитики.

При этом ISW подтверждает продвижение войск РФ к северо-востоку от Купянска.

“На геолокационных кадрах, опубликованных 27 января, видно, что российские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки”, — пишет ISW.