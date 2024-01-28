Заявления в РФ о якобы захвате Табаевки на Харьковщине оценили в ISW
Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел доказательств захвата войсками РФ села Табаевка Купянского района Харьковской области.
“Российские милблогеры утверждали, что российские подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили Табаевку, хотя ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение”, — пишут аналитики.
При этом ISW подтверждает продвижение войск РФ к северо-востоку от Купянска.
“На геолокационных кадрах, опубликованных 27 января, видно, что российские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки”, — пишет ISW.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, синьковка, Табаевка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 07:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел доказательств захвата войсками РФ села Табаевка Купянского района Харьковской области. ".