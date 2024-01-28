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Аналитики DeepState обозначили Табаевку на Харьковщине как захваченную РФ

Происшествия 11:08   28.01.2024
Елена Нагорная
Аналитики DeepState обозначили Табаевку на Харьковщине как захваченную РФ Карта: DeepState

Аналитики DeepState обозначили село Табаевка Купянского района Харьковской области как захваченное военными РФ.

Правда, пока только в публикации в Telegram-канале, а не на карте боевых действий.

«На утро поступила информация, что враг занял Табаевку и пытается развить успех в сторону Песчаного. В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику. В ОТГ «Лиман» стоит сейчас выбор: или рисковать стереть резервы для восстановления позиций, или стабилизировать линию соприкосновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено», — отмечают аналитики.

Официального подтверждения захвата россиянами Табаевки нет.

Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState обозначили село Табаевка Купянского района Харьковской области как захваченное военными РФ.".