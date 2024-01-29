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Возле Табаевки на Харьковщине бои, россияне не захватили село — Фитьо

Происшествия 11:33   29.01.2024
Оксана Якушко
Возле Табаевки на Харьковщине бои, россияне не захватили село — Фитьо

Заявления россиян о взятии Табаевки не соответствуют реальности, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ отразили 10 вражеских атак за прошедшие сутки – у Синьковки, Табаевки, Терновой, Ямполевки. Противник заявляет, что захватил Табаевку – это не соответствует действительности. Недалеко от этого населенного пункта как раз идут бои. 18 дронов-камикадзе враг применил по украинским защитникам, совершил 700 минометных и артиллерийских обстрелов. Тем не менее ВСУ уничтожили 229 оккупантов», — рассказал Фитьо.

Активизация врага в направлении Купянска началась еще в начале октября 2023 года. Цель врага – захватить Купянск, Купянск-Узловой, важный логистический центр железнодорожный, через который во время оккупации россияне подвозили оружие и провиант.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявления россиян о взятии Табаевки не соответствуют реальности, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".