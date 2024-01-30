Військові РФ продовжують штурмувати Синьківку на Харківщині – Генштаб

Чотири атаки відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Устинівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Вовчанськ і Мала Вовча на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Табаївка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.