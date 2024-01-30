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Військові РФ продовжують штурмувати Синьківку на Харківщині – Генштаб

Події 19:43   30.01.2024
Олена Нагорна
Військові РФ продовжують штурмувати Синьківку на Харківщині – Генштаб

Чотири атаки відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Устинівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Вовчанськ і Мала Вовча на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Табаївка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".