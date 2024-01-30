Военные РФ продолжают штурмовать Синьковку на Харьковщине — Генштаб

Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Устиновки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Волчанск и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Табаевка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.