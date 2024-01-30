Военные РФ продолжают штурмовать Синьковку на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудар в районе Устиновки.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Волчанск и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Табаевка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 19:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".