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Военные РФ продолжают штурмовать Синьковку на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:43   30.01.2024
Елена Нагорная
Военные РФ продолжают штурмовать Синьковку на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Устиновки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Волчанск и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Табаевка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 19:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".