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Генштаб сообщил про авиаудары по Харьковщине и сбитые «шахеды»

Происшествия 07:21   30.01.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил про авиаудары по Харьковщине и сбитые «шахеды» Фото: Генштаб ВСУ

Ночью над Украиной и Харьковской областью конкретно сбивали «шахеды». Враг продолжал атаки на Купянском направлении, а также — обстрелы, проинформировал Генштаб ВСУ.

«Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов», — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, за сутки под авиаударами были:  Великий Бурлук, Хатнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области. Под артиллерийские обстрелы попали более 130 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области. В целом по территории Украины армия РФ нанесла 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300, 114 авиаударов, а также совершил 99 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 70 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены семь атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области», — отметили в Генштабе ВСУ.

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Украинская авиация нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также по двум зенитно-ракетным комплексам противника. Ракетчики ударили по двум средствам ПВО, четырем артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью над Украиной и Харьковской областью конкретно сбивали «шахеды». Враг продолжал атаки на Купянском направлении, а также — обстрелы, проинформировал Генштаб ВСУ".