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Главные новости Харькова: как прошла ночь, атака «шахедов»

Происшествия 07:27   30.01.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова: как прошла ночь, атака «шахедов»

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:27

Генштаб сообщил про авиаудары по Харьковщине и сбитые «шахеды»

«Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов», — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, за сутки под авиаударами были:  Великий Бурлук, Хатнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области. На Купянском направлении отбили семь атак —  возле Синьковки и восточнее Песчаного.

07:00

Ночью над Харьковщиной «охотились» на «шахеды»

Ночью над Харьковской областью сбивали «шахеды». Тревога из-за них началась в 22:42. Воздушные силы ВСУ предупредили: «Шахеды» на Харьковщине! Двигаются в направлении Чугуева».

Подобное же предупреждение опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

До полуночи защитники украинского неба сообщали о движении вражеских беспилотников над Харьковской областью в направлении Полтавской. Мониторинговые telegram-каналы писали: «идет боевая работа». Отбой в Харькове и области прозвучал в 00:53. Над территорией всей Украины две оставшиеся группы «шахедов» еще двигались через Черкасскую область в Киевскую и через Сумскую на север. Отбой угрозы БПЛА по всей территории страны дали в 01:48.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".