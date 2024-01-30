Главные новости Харькова: как прошла ночь, атака «шахедов»
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:27
Генштаб сообщил про авиаудары по Харьковщине и сбитые «шахеды»
«Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов», — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, за сутки под авиаударами были: Великий Бурлук, Хатнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области. На Купянском направлении отбили семь атак — возле Синьковки и восточнее Песчаного.
07:00
Ночью над Харьковщиной «охотились» на «шахеды»
Ночью над Харьковской областью сбивали «шахеды». Тревога из-за них началась в 22:42. Воздушные силы ВСУ предупредили: «Шахеды» на Харьковщине! Двигаются в направлении Чугуева».
Подобное же предупреждение опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
До полуночи защитники украинского неба сообщали о движении вражеских беспилотников над Харьковской областью в направлении Полтавской. Мониторинговые telegram-каналы писали: «идет боевая работа». Отбой в Харькове и области прозвучал в 00:53. Над территорией всей Украины две оставшиеся группы «шахедов» еще двигались через Черкасскую область в Киевскую и через Сумскую на север. Отбой угрозы БПЛА по всей территории страны дали в 01:48.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".