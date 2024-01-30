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«Люди никуда не выезжают» — Терехов о последних «прилетах» по Харькову

Общество 13:27   30.01.2024
Виктория Яковенко
«Люди никуда не выезжают» — Терехов о последних «прилетах» по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, как город до сих пор приходит в себя после последних ракетных ударов по городу, 23 января.

Терехов отметил, что, несмотря на ужасные «прилеты» харьковчане из города не выезжают.

«У нас не было огромных проблем с отоплением, потому что отопление было подключено в тот же день, когда были эти ужасные взрывы. Все дома харьковчан – с отоплением. Что касается водоснабжения – тоже оно возобновилось за этот же день, когда раздавались взрывы. Что касается электроснабжения, то на сегодняшний день без электричества – три жилых пятиэтажных дома. Сегодня работают над восстановлением. Касательно восстановления — мы закрыли все контуры. Будем работать над тем, чтобы вставлять окна. Да, это процесс, должен пройти некоторый срок», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 13:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, как город до сих пор приходит в себя после последних ракетных ударов по городу, 23 января.".