«Люди никуда не выезжают» — Терехов о последних «прилетах» по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, как город до сих пор приходит в себя после последних ракетных ударов по городу, 23 января.

Терехов отметил, что, несмотря на ужасные «прилеты» харьковчане из города не выезжают.

«У нас не было огромных проблем с отоплением, потому что отопление было подключено в тот же день, когда были эти ужасные взрывы. Все дома харьковчан – с отоплением. Что касается водоснабжения – тоже оно возобновилось за этот же день, когда раздавались взрывы. Что касается электроснабжения, то на сегодняшний день без электричества – три жилых пятиэтажных дома. Сегодня работают над восстановлением. Касательно восстановления — мы закрыли все контуры. Будем работать над тем, чтобы вставлять окна. Да, это процесс, должен пройти некоторый срок», — сказал мэр.