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«Люди нікуди не виїжджають» – Терехов про останні «прильоти» по Харкову

Суспільство 13:27   30.01.2024
Вікторія Яковенко
«Люди нікуди не виїжджають» – Терехов про останні «прильоти» по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про те, як місто досі оговтується після останніх ракетних ударів по місту, 23 січня.

Терехов зазначив, що попри жахливі «прильоти» харків’яни з міста не виїжджають.

«У нас не було величезних проблем з опаленням, бо опалення було підключено у той же день, коли були ці жахливі вибухи. Всі домівки харків’ян – з опаленням. Що стосується водопостачання – теж воно відновилося за цей же день, коли лунали вибухи. Що стосується електропостачання, то на сьогодні без електрики – три житлові п’ятиповерхові будинки. Сьогодні працюють над відновленням. Що стосується відновлення – ми закрили всі контури. Будемо працювати над тим, щоб вставляти вікна. Так, це процес, повинен пройти деякий термін», – сказав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 13:27;

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