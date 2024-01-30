«Люди нікуди не виїжджають» – Терехов про останні «прильоти» по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про те, як місто досі оговтується після останніх ракетних ударів по місту, 23 січня.

Терехов зазначив, що попри жахливі «прильоти» харків’яни з міста не виїжджають.

«У нас не було величезних проблем з опаленням, бо опалення було підключено у той же день, коли були ці жахливі вибухи. Всі домівки харків’ян – з опаленням. Що стосується водопостачання – теж воно відновилося за цей же день, коли лунали вибухи. Що стосується електропостачання, то на сьогодні без електрики – три житлові п’ятиповерхові будинки. Сьогодні працюють над відновленням. Що стосується відновлення – ми закрили всі контури. Будемо працювати над тим, щоб вставляти вікна. Так, це процес, повинен пройти деякий термін», – сказав мер.