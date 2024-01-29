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У Харкові досі усувають наслідки ракетних ударів 23.01 (фото)

Суспільство 13:47   29.01.2024
Оксана Горун
У Харкові досі усувають наслідки ракетних ударів 23.01 (фото) Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

У Харкові, майже через тиждень після масованих ракетних ударів 23 січня, продовжують прибирати території біля пошкоджених будинків від уламків і вікон, що вилетіли.

Фото та відео робіт на прибудинкових територіях у Київському, Салтівському та Холодногірському районах опублікувало КП “Харківблагоустрій”.

“Відомо, що загалом було пошкоджено понад 250 будівель”, – повідомила пресслужба комунального підприємства.

Найбільше руйнувань – у Київському районі. Там різною мірою постраждало 119 житлових будинків. У Салтівському районі – ще 70.

“Робітники КП “Харківблагоустрій” продовжують усувати наслідки ракетних ударів та прибирають території від габаритного сміття”, – зазначили комунальники.

Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони.  Відомо про 11 загиблих.

У Харкові усувають наслідки ракетного удару 23.01.2024 2
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

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Близько 22 години 23 січня РФ  втретє за добу запустила ракети по Харкову. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.

У Харкові усувають наслідки ракетного удару 23.01.2024
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, майже через тиждень після масованих ракетних ударів 23 січня, продовжують прибирати території біля пошкоджених будинків від уламків і вікон, що вилетіли".