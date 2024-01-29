У Харкові досі усувають наслідки ракетних ударів 23.01 (фото)
У Харкові, майже через тиждень після масованих ракетних ударів 23 січня, продовжують прибирати території біля пошкоджених будинків від уламків і вікон, що вилетіли.
Фото та відео робіт на прибудинкових територіях у Київському, Салтівському та Холодногірському районах опублікувало КП “Харківблагоустрій”.
“Відомо, що загалом було пошкоджено понад 250 будівель”, – повідомила пресслужба комунального підприємства.
Найбільше руйнувань – у Київському районі. Там різною мірою постраждало 119 житлових будинків. У Салтівському районі – ще 70.
“Робітники КП “Харківблагоустрій” продовжують усувати наслідки ракетних ударів та прибирають території від габаритного сміття”, – зазначили комунальники.
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про 11 загиблих.
Читайте також: Студентка ХАІ, родина спортсмена, пара з таксами: загиблі в Харкові
Близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, последствия, ракетний удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові досі усувають наслідки ракетних ударів 23.01 (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 13:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, майже через тиждень після масованих ракетних ударів 23 січня, продовжують прибирати території біля пошкоджених будинків від уламків і вікон, що вилетіли".