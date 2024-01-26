У Харкові заявили про ще одну жертву російського ракетного удару: загиблих 11
У Харкові в лікарні померла одна із постраждалих від ракетного удару 23 січня.
“Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про 11 загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.
Близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок ушпиталено. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих.
За даними Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в лікарні померла одна із постраждалих від ракетного удару 23 січня".