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У Харкові заявили про ще одну жертву російського ракетного удару: загиблих 11

Події 09:08   26.01.2024
Оксана Горун
У Харкові заявили про ще одну жертву російського ракетного удару: загиблих 11

У Харкові в лікарні померла одна із постраждалих від ракетного удару 23 січня.

Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про 11 загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.

Близько 22 години 23 січня РФ  втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок ушпиталено. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих.

За даними Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в лікарні померла одна із постраждалих від ракетного удару 23 січня".