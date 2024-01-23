У Харкові лунають вибухи: місто – втретє за день під ракетним ударом

Декілька вибухів пролунало в Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 22:06.

“Харків втретє за день під ракетним обстрілом. Вибух. Будьте обережні”, – пише мер Ігор Терехов.

“Вибухи у Харкові. Перебувайте в укриттях!” – закликає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про загрозу застосування балістики по Харкову повідомило після оголошення тривоги командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.