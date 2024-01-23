Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

В Харькове гремят взрывы: город — в третий раз за день под ракетным ударом

Происшествия 22:13   23.01.2024
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: город — в третий раз за день под ракетным ударом Фото: Вадим Беликов

Несколько взрывов прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 22:06.

«Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны», — пишет мэр Игорь Терехов.

«Взрывы в Харькове. Находитесь в укрытиях!» — призывает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об угрозе применения баллистики по Харькову сообщило после объявления тревоги командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове гремят взрывы: город — в третий раз за день под ракетным ударом
В Харькове гремят взрывы: город — в третий раз за день под ракетным ударом
23.01.2024, 22:13
Заставляют ли удары РФ харьковчан задумываться о переезде — мнение Терехова
Заставляют ли удары РФ харьковчан задумываться о переезде — мнение Терехова
23.01.2024, 21:33
Главные новости Харькова 23.01: фронт, третий за день ракетный удар
Главные новости Харькова 23.01: фронт, третий за день ракетный удар
23.01.2024, 22:21
Погибшей из-за удара РФ по Харькову девочке было 8 лет — прокуратура (видео)
Погибшей из-за удара РФ по Харькову девочке было 8 лет — прокуратура (видео)
23.01.2024, 19:39
В Харькове — серия взрывов — Терехов и Синегубов подтвердили атаку
В Харькове — серия взрывов — Терехов и Синегубов подтвердили атаку
23.01.2024, 04:07
Вражеские ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы
Вражеские ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы
23.01.2024, 20:34

Новости по теме:

22:13
В Харькове гремят взрывы: город — в третий раз за день под ракетным ударом
07:22
В Харькове — еще одна серия взрывов, ВС ВСУ сообщают о ракетах Х-22
04:07
В Харькове — серия взрывов — Терехов и Синегубов подтвердили атаку
08:00
В Белгороде утром звучали взрывы, есть раненая (видео)
23:24
Погибла женщина, есть пострадавший — Синегубов о ракетном ударе по Чугуеву

Вы читали новость: «В Харькове гремят взрывы: город — в третий раз за день под ракетным ударом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 22:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 22:06.".