В Харькове гремят взрывы: город — в третий раз за день под ракетным ударом

Несколько взрывов прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 22:06.

«Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны», — пишет мэр Игорь Терехов.

«Взрывы в Харькове. Находитесь в укрытиях!» — призывает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об угрозе применения баллистики по Харькову сообщило после объявления тревоги командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.