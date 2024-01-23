Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)

Події 19:39   23.01.2024
Олена Нагорна
Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)

Тіло дівчинки деблокували з-під завалів частково зруйнованої ракетним ударом РФ багатоповерхівки у Харкові, повідомляють у ДСНС.

Загалом, за даними ДСНС, відомо про вісьмох загиблих та 60 постраждалих, зокрема шістьох дітей.

Відео: ДСНС

Як пише облпрокуратура, особу загиблої дитини встановлено – дівчинці було 8 років.

Загибла дівчинка ймовірно – донька жінки, тіло якої дістали з-під завалів раніше, повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

“Продовжуємо перевірку, щоби підтвердити особи жінки та дівчинки, рятувальна операція триває”, – пише Болвінов.

Поранених, за його даними, 57.

“Матір 8-річної дівчинки дістали з-під завалів о 17:30. Мамі було 35 років. Батько дівчинки живий, його також дістали з-під завалів”, – уточнив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають. Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що під завалами шукають 9-річного хлопчика.

Читайте також: З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, вже вісім загиблих у Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 23.01: 62 постраждалих, восьма загибла – дівчинка
Головні новини Харкова 23.01: 62 постраждалих, восьма загибла – дівчинка
23.01.2024, 20:39
Генштаб по Харківщині: атака військ РФ під Куп’янськом, авіаудари, обстріли
Генштаб по Харківщині: атака військ РФ під Куп’янськом, авіаудари, обстріли
23.01.2024, 20:20
Ворожі ударні дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили
Ворожі ударні дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили
23.01.2024, 20:34
Синєгубов: майже всі доми з теплом, постраждалим від ударів дадуть по 11 тисяч
Синєгубов: майже всі доми з теплом, постраждалим від ударів дадуть по 11 тисяч
23.01.2024, 20:04
З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові
З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові
23.01.2024, 18:46
Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)
Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)
23.01.2024, 19:39

Новини за темою:

11:52
Жінка загинула у вогні на Харківщині: за добу чотири смертельні пожежі
11:09
Люди залишаються під завалами у Харкові – ДСНС
12:43
Ще дві смертельні пожежі сталися на Харківщині: подробиці ДСНС (фото)
09:10
У Харкові чоловік загинув у вогні
09:00
Рятувальники на Харківщині не могли загасити будинки через повторні обстріли

Ви читали новину: «Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло дівчинки деблокували з-під завалів частково зруйнованої ракетним ударом РФ багатоповерхівки у Харкові, повідомляють у ДСНС.".