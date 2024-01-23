Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)

Тіло дівчинки деблокували з-під завалів частково зруйнованої ракетним ударом РФ багатоповерхівки у Харкові, повідомляють у ДСНС.

Загалом, за даними ДСНС, відомо про вісьмох загиблих та 60 постраждалих, зокрема шістьох дітей.

Відео: ДСНС

Як пише облпрокуратура, особу загиблої дитини встановлено – дівчинці було 8 років.

Загибла дівчинка ймовірно – донька жінки, тіло якої дістали з-під завалів раніше, повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

“Продовжуємо перевірку, щоби підтвердити особи жінки та дівчинки, рятувальна операція триває”, – пише Болвінов.

Поранених, за його даними, 57.

“Матір 8-річної дівчинки дістали з-під завалів о 17:30. Мамі було 35 років. Батько дівчинки живий, його також дістали з-під завалів”, – уточнив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають. Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що під завалами шукають 9-річного хлопчика.