Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)
Тіло дівчинки деблокували з-під завалів частково зруйнованої ракетним ударом РФ багатоповерхівки у Харкові, повідомляють у ДСНС.
Загалом, за даними ДСНС, відомо про вісьмох загиблих та 60 постраждалих, зокрема шістьох дітей.
Відео: ДСНС
Як пише облпрокуратура, особу загиблої дитини встановлено – дівчинці було 8 років.
Загибла дівчинка ймовірно – донька жінки, тіло якої дістали з-під завалів раніше, повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
“Продовжуємо перевірку, щоби підтвердити особи жінки та дівчинки, рятувальна операція триває”, – пише Болвінов.
Поранених, за його даними, 57.
“Матір 8-річної дівчинки дістали з-під завалів о 17:30. Мамі було 35 років. Батько дівчинки живий, його також дістали з-під завалів”, – уточнив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають. Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що під завалами шукають 9-річного хлопчика.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло дівчинки деблокували з-під завалів частково зруйнованої ракетним ударом РФ багатоповерхівки у Харкові, повідомляють у ДСНС.".