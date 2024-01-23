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9-річного хлопчика шукають під завалами 5-поверхівки у Харкові – Болвінов

Події 16:33   23.01.2024
Оксана Якушко
9-річного хлопчика шукають під завалами 5-поверхівки у Харкові – Болвінов

Під завалами будинку на вулиці Проскури може бути дитина, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Не припиняється рятувальна операція. Під завалами п’ятиповерхівки шукаємо людей, ймовірно там залишається двоє постраждалих, серед них можливо 9-річний хлопчик», – розповів Болвінов.

23 січня російськими крилатими ракетами ракетами, надзвуковими Х-32, “Іскандерами” та С-300 – ворог здійснив комбіновану атаку на місто.

«11 ракет на Харків та дві по Балаклії – росіяни знову били по цивільній інфраструктурі. Влучання зафіксовані за вісьмома адресами. Це житлові багатоповерхівки, приватний сектор, навчальний заклад, цвинтар, наукове підприємство», – перерахував цілі росіян Болвінов.



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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 16:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами будинку на вулиці Проскури може бути дитина, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".