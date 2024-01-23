Ракетний удар по Харкову. Шосту загиблу дістали з-під завалів рятувальники
Число загиблих через ракетний удар по Харкову зросло до шести осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На жаль, внаслідок ударів рф загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули», – розповів Синєгубов.
Тіло 21-річної дівчини витягли з-під завалів зруйнованого ракетним ударом під’їзду п’ятиповерхівки на вулиці Проскури у Харкові, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 15:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число загиблих через ракетний удар по Харкову зросло до шести осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.".