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Ракетний удар по Харкову. Шосту загиблу дістали з-під завалів рятувальники

Події 15:33   23.01.2024
Оксана Якушко
Ракетний удар по Харкову. Шосту загиблу дістали з-під завалів рятувальники

Число загиблих через ракетний удар по Харкову зросло до шести осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На жаль, внаслідок ударів рф загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули», – розповів Синєгубов.

Тіло 21-річної дівчини витягли з-під завалів зруйнованого ракетним ударом під’їзду п’ятиповерхівки на вулиці Проскури у Харкові, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також: Ракетний удар по Харкові: постраждалих вже 62 особи, з них п’ятеро загинули

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 15:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число загиблих через ракетний удар по Харкову зросло до шести осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.".