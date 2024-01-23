Ракетный удар по Харькову. Шестую погибшую достали из-под завалов спасатели

Число погибших из-за ракетного удара по Харькову возросло до шести человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, в результате ударов РФ погибла еще одна 21-летняя женщина. Тело погибшей деблокировали из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли», — рассказал Синегубов.

Тело 21-летней девушки извлекли из-под завалов разрушенного ракетным ударом подъезда пятиэтажки на улице Проскуры в Харькове, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.