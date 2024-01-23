Ракетный удар по Харькову: пострадавших уже 62 человека, из них пятеро погибли

В Харькове возросло количество пострадавших от утренних ракетных обстрелов, сообщили в Нацполиции.

«По данным на 14:25 всего от российской атаки пострадали 62 человека, из которых 5 человек погибли. 57 человек, в том числе восемь детей, получили ранения», — говорится в сообщении.

Также ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов.

Напомним, 23 января россияне дважды ударили по Харькову ракетами, в 4 и в 7 часов утра. РФ атаковала ракетами жилые дома в Киевском районе.

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