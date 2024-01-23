В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек
Количество погибших в результате ракетных ударов по Харькову 23 января возросло до 5, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Погибли четыре женщины и один мужчина, отметили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным Болвинова, один мужчина погиб возле полуразрушенной девятиэтажки, из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать женщину, однако она не выжила, также погибла бухгалтер научного предприятия, которое также попало под удар РФ.
«Четвертую женщину опознать сможем только с помощью анализа ДНК – после попадания в частный дом человека буквально разорвало», – отметил Болвинов.
Также в больнице погибла 59-летняя женщина. После одного из вражеских ударов она получила взрывную травму, обломочные ранения головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости и обеих ног.
Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что также возросло и количество пострадавших. На данный момент известно о 51 травмированном.
Напомним, 23 января Харьков дважды подвергся ракетной атаке. Впервые взрывы раздавались около 4 утра. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в результате удара поврежден дом. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что ракеты попали в пригород Харькова. Ранения получили дети, пострадала одна женщина. Еще одна серия взрывов в городе прозвучала около 7 утра. Ракетный удар пришелся по жилой многоэтажке, отмечал Терехов. Под ударами – Киевский и Салтовский районы, россияне били ракетами типа X-22, С-300 и Искандер, установили в Харьковской областной прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, люди, погибли, полиция, удары, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в результате ракетных ударов по Харькову 23 января возросло до 5, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".