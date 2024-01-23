Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек

Происшествия 12:43   23.01.2024
Виктория Яковенко
В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек Фото: Сергей Болвинов

Количество погибших в результате ракетных ударов по Харькову 23 января возросло до 5, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Погибли четыре женщины и один мужчина, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным Болвинова, один мужчина погиб возле полуразрушенной девятиэтажки, из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать женщину, однако она не выжила, также погибла бухгалтер научного предприятия, которое также попало под удар РФ.

«Четвертую женщину опознать сможем только с помощью анализа ДНК – после попадания в частный дом человека буквально разорвало», – отметил Болвинов.

Также в больнице погибла 59-летняя женщина. После одного из вражеских ударов она получила взрывную травму, обломочные ранения головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости и обеих ног.

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что также возросло и количество пострадавших. На данный момент известно о 51 травмированном.

01

02
Фото, видео: Сергей Болвинов

Напомним, 23 января Харьков дважды подвергся ракетной атаке. Впервые взрывы раздавались около 4 утра. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в результате удара поврежден дом. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что ракеты попали в пригород Харькова. Ранения получили дети, пострадала одна женщина. Еще одна серия взрывов в городе прозвучала около 7 утра. Ракетный удар пришелся по жилой многоэтажке, отмечал Терехов. Под ударами – Киевский и Салтовский районы, россияне били ракетами типа X-22, С-300 и Искандер, установили в Харьковской областной прокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, пятеро погибших
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, пятеро погибших
23.01.2024, 12:51
В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек
В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек
23.01.2024, 12:43
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
23.01.2024, 12:01
По Харькову нанесли около 12 ударов: места «прилетов» еще ищут – Синегубов
По Харькову нанесли около 12 ударов: места «прилетов» еще ищут – Синегубов
23.01.2024, 11:41
ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову
ХОВА: пять человек – в тяжелом состоянии из-за ракетных ударов по Харькову
23.01.2024, 12:07
В Харькове магистраль и коллектор водоканала повреждены из-за ударов РФ (фото)
В Харькове магистраль и коллектор водоканала повреждены из-за ударов РФ (фото)
23.01.2024, 13:11

Новости по теме:

07:39
Ракетным ударом под Харьковом ранены дети, горит газопровод (видео)
10:43
Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов
12:57
Удары КАБ по Волчанску: под обстрел попало зернохранилище (фото)
14:46
Раненые иностранные журналисты про удар по Харькову: «Военных там не было»
11:25
Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ

Вы читали новость: «В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в результате ракетных ударов по Харькову 23 января возросло до 5, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".