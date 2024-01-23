В Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома — Терехов

Ракетный удар в Харькове около 07:14 пришелся по жилой многоэтажки, под завалами ищут людей.

«В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харьковоблэнерго отметили, что один из районов города обесточен. Ремонтники уже на месте.