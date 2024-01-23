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В Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома — Терехов

Происшествия 07:48   23.01.2024
Оксана Горун
В Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома — Терехов

Ракетный удар в Харькове около 07:14 пришелся по жилой многоэтажки, под завалами ищут людей.

«В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харьковоблэнерго отметили, что один из районов города обесточен. Ремонтники уже на месте.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар в Харькове около 07:14 пришелся по жилой многоэтажки, под завалами ищут людей".