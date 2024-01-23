В Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома — Терехов
Ракетный удар в Харькове около 07:14 пришелся по жилой многоэтажки, под завалами ищут людей.
«В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харьковоблэнерго отметили, что один из районов города обесточен. Ремонтники уже на месте.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, завалы, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування, терехов;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар в Харькове около 07:14 пришелся по жилой многоэтажки, под завалами ищут людей".