У Харкові повністю зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку – Терехов

Ракетний удар у Харкові близько 07:14 припав по житловій багатоповерхівці, під завалами шукають людей.

“Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів“, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харківобленерго зазначили, що один із районів міста знеструмлений. Ремонтники вже на місці.