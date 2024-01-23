У Харкові повністю зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку – Терехов
Ракетний удар у Харкові близько 07:14 припав по житловій багатоповерхівці, під завалами шукають людей.
“Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів“, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У Харківобленерго зазначили, що один із районів міста знеструмлений. Ремонтники вже на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 07:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний удар у Харкові близько 07:14 припав по житловій багатоповерхівці, під завалами шукають людей".