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У Харкові повністю зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку – Терехов

Події 07:48   23.01.2024
Оксана Горун
У Харкові повністю зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку – Терехов

Ракетний удар у Харкові близько 07:14 припав по житловій багатоповерхівці, під завалами шукають людей.

Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів“, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харківобленерго зазначили, що один із районів міста знеструмлений. Ремонтники вже на місці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 07:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний удар у Харкові близько 07:14 припав по житловій багатоповерхівці, під завалами шукають людей".