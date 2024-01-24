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Ракетні удари по Харкову: ще одного загиблого знайшли під завалами будинку

Суспільство 13:44   24.01.2024
Вікторія Яковенко
Ракетні удари по Харкову: ще одного загиблого знайшли під завалами будинку

Під завалами пʼятиповерхівки у Київському районі Харкова рятувальники виявили тіло людини.

Наразі тіло деблокують, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

«Стать та інші дані будуть повідомлені згодом. Кількість загиблих збільшилась до 9 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами пʼятиповерхівки у Київському районі Харкова рятувальники виявили тіло людини.".