Терехов: в Харькове ударили по жилой застройке
Армия РФ нанесла ударила по Харькову утром 23 января. Мэр Игорь Терехов сообщил, что поврежден дом.
«Первая и предварительная информация о террористических обстрелах Харькова оккупантами: били по району жилой и гражданской застройки. На данный момент мы знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов», — сообщил Терехов в telegram.
Серия взрывов прозвучала в Харькове около 4 утра, в соцсетях местные жители пишут о зареве в небе.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 04:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла ударила по Харькову утром 23 января. Мэр Игорь Терехов сообщил, что поврежден дом".