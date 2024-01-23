Терехов: в Харькове ударили по жилой застройке

Армия РФ нанесла ударила по Харькову утром 23 января. Мэр Игорь Терехов сообщил, что поврежден дом.

«Первая и предварительная информация о террористических обстрелах Харькова оккупантами: били по району жилой и гражданской застройки. На данный момент мы знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов», — сообщил Терехов в telegram.

Серия взрывов прозвучала в Харькове около 4 утра, в соцсетях местные жители пишут о зареве в небе.