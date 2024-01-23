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Терехов: у Харкові вдарили по житловій забудові

Події 04:43   23.01.2024
Оксана Горун
Терехов: у Харкові вдарили по житловій забудові

Армія РФ завдала удару по Харкову вранці 23 січня. Мер Ігор Терехов повідомив, що пошкоджено будинок.

“Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів”, – повідомив Терехов у телеграмі.

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 4-ї ранку, в соцмережах місцеві жителі пишуть про заграву в небі.

Читайте також: Головні новини Харкова 23 січня: Харків – під ракетною атакою

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 04:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала удару по Харкову вранці 23 січня. Мер Ігор Терехов повідомив, що пошкоджено будинок".