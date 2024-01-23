Терехов: у Харкові вдарили по житловій забудові

Армія РФ завдала удару по Харкову вранці 23 січня. Мер Ігор Терехов повідомив, що пошкоджено будинок.

“Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів”, – повідомив Терехов у телеграмі.

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 4-ї ранку, в соцмережах місцеві жителі пишуть про заграву в небі.