По Харькову прилетели Х-22, «искандеры» и С-300, трое погибших — прокуратура

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил о последствиях серии российских ракетных ударов по Харькову 23 января.

«Сегодня, начиная с 4 часов утра, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова. Ракетный удар был совершен, по предварительным данным, ракетами типа X-22, С-300 и «Искандер».

В результате этого ракетного удара трое гражданских лиц погибли», — сообщил Фильчаков.

По его данным, погибшие — мужчина и две женщины, 76 та 59 лет.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, количество раненых уже достигло 42, из них четверо — дети.

Фильчаков уточнил, что в результате ракетного удара пострадало более 20 гражданских объектов, в большинстве – это многоэтажные жилые дома. Кроме того, разрушено учебное заведение для детей, больных сколиозом.

«По данному факту следователями Национальной полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по данному уголовному производству осуществляется Харьковской областной прокуратурой», — отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры.