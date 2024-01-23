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По Харькову прилетели Х-22, «искандеры» и С-300, трое погибших — прокуратура

Происшествия 10:24   23.01.2024
Оксана Горун
По Харькову прилетели Х-22, «искандеры» и С-300, трое погибших — прокуратура Фото: telegram Олега Синегубова

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил о последствиях серии российских ракетных ударов по Харькову 23 января.

«Сегодня, начиная с 4 часов утра, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова. Ракетный удар был совершен, по предварительным данным, ракетами типа X-22, С-300 и «Искандер».
В результате этого ракетного удара трое гражданских лиц погибли», — сообщил Фильчаков.

По его данным, погибшие — мужчина и две женщины, 76 та 59 лет.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, количество раненых уже достигло 42, из них четверо — дети.

Фильчаков уточнил, что  в результате ракетного удара пострадало более 20 гражданских объектов, в большинстве – это многоэтажные жилые дома. Кроме того, разрушено учебное заведение для детей, больных сколиозом.

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«По данному факту следователями Национальной полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по данному уголовному производству осуществляется Харьковской областной прокуратурой», — отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил о последствиях серии российских ракетных ударов по Харькову 23 января".