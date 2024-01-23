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По Харкову прилетіли Х-22, “іскандери” та С-300, троє загиблих – прокуратура

Події 10:24   23.01.2024
Оксана Горун
По Харкову прилетіли Х-22, “іскандери” та С-300, троє загиблих – прокуратура

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив про наслідки серії російських ракетних ударів по Харкову 23 січня.

Сьогодні, починаючи з 4-ї години ранку, російські військові здійснили масований ракетний удар по Київському та Салтівському районах міста Харкова. Ракетний удар був здійснений, за попередніми даними, ракетами типу X-22, С-300 та “Іскандер”. Внаслідок цього ракетного удару троє цивільних осіб загинули“, – повідомив Фільчаков.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, кількість поранених уже досягла 42, з них четверо – діти.

Фільчаков уточнив, що внаслідок ракетного удару постраждали понад 20 цивільних об’єктів, у більшості – це багатоповерхові житлові будинки. Крім того, зруйновано навчальний заклад для дітей, хворих на сколіоз.

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За даним фактом, слідчими Національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою“, – зазначив керівник Харківської обласної прокуратури.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив про наслідки серії російських ракетних ударів по Харкову 23 січня".