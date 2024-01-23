Внаслідок ракетних ударів по Харкову загинули 5 людей

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня зросла до 5, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Загинули чотири жінки та один чоловік, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними Болвінова, один чоловік загинув біля напівзруйнованої дев’ятиповерхівки, з-під завалів п’ятиповерхового будинку вдалося дістати жінку, однак вона не вижила, також загинула бухгалтерка наукового підприємства, що теж потрапило під удар РФ.

«Четверту жінку опізнати зможемо лише за допомогою аналізу ДНК – після влучання в приватний будинок людину буквально розірвало на шматки», – зазначив Болвінов.

Також у лікарні померла 59-річна жінка. Після одного з ворожих ударів вона отримала вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, грудної клітини, черевної порожнини та обох ніг.

Голова ХОВА Олег Синегубов заявив, що також зросла кількість постраждалих. Наразі відомо про 51 травмовану людину.

Нагадаємо, 23 січня Харків двічі зазнав ракетної атаки. Вперше вибухи лунали близько 4-ї ранку. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок удару пошкоджений будинок. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що ракети влучили в передмісті Харкова. Поранення отримали діти, постраждала також одна жінка. Ще одна серія вибухів у місті пролунала близько 7-ї ранку. Ракетний удар припав по житловій багатоповерхівці, зазначав Терехов. Під ударами – Київський та Салтівський райони, росіяни били ракетами типу X-22, С-300 та «Іскандер», встановили у Харківській обласній прокуратурі.