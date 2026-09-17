Вдень до +25. Прогноз погоди на 18 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 18 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують без опадів.

Вітер очікують південний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° тепла, вдень від 20 до 25°.

У Харкові день пройде без опадів.

Вітер прогнозують південний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.