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Вдень до +25. Прогноз погоди на 18 вересня у Харкові й області

Погода 20:12   17.09.2026
Оксана Якушко
Вдень до +25. Прогноз погоди на 18 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 18 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують без опадів.

Вітер очікують південний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° тепла, вдень від 20 до 25°.

 

У Харкові день пройде без опадів.

Вітер прогнозують південний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 20:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 18 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".