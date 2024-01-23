Ракетний удар по Харкову: постраждалих вже 62 особи, з них п’ятеро загинули
У Харкові зросла кількість постраждалих від ранкового ракетного обстрілу, повідомили в Нацполіції.
«За даними на 14:25 загалом від російської атаки постраждало 62 особи, з яких 5 людей загинули. 57 людей, у тому числі восьмеро дітей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.
Також поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів.
Нагадаємо, 23 січня росіяни двічі вдарили по Харкову ракетами, о 4 та о 7 годині ранку. РФ атакувала ракетами житлові будинки у Київському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 14:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зросла кількість постраждалих від ранкового ракетного обстрілу, повідомили в Нацполіції.".