Ракетний удар по Харкову: постраждалих вже 62 особи, з них п’ятеро загинули

У Харкові зросла кількість постраждалих від ранкового ракетного обстрілу, повідомили в Нацполіції.

«За даними на 14:25 загалом від російської атаки постраждало 62 особи, з яких 5 людей загинули. 57 людей, у тому числі восьмеро дітей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Також поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів.

Нагадаємо, 23 січня росіяни двічі вдарили по Харкову ракетами, о 4 та о 7 годині ранку. РФ атакувала ракетами житлові будинки у Київському районі.

Читайте також: Внаслідок ракетних ударів по Харкову загинули 5 людей