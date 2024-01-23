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Ракетний удар по Харкову: постраждалих вже 62 особи, з них п’ятеро загинули

Події 14:51   23.01.2024
Оксана Якушко
Ракетний удар по Харкову: постраждалих вже 62 особи, з них п’ятеро загинули

У Харкові зросла кількість постраждалих від ранкового ракетного обстрілу, повідомили в Нацполіції.

«За даними на 14:25 загалом від російської атаки постраждало 62 особи, з яких 5 людей загинули. 57 людей, у тому числі восьмеро дітей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Також поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів.

Нагадаємо, 23 січня росіяни двічі вдарили по Харкову ракетами, о 4 та о 7 годині ранку. РФ атакувала ракетами житлові будинки у Київському районі.

Читайте також: Внаслідок ракетних ударів по Харкову загинули 5 людей

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 14:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зросла кількість постраждалих від ранкового ракетного обстрілу, повідомили в Нацполіції.".