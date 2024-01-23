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9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов

Происшествия 16:33   23.01.2024
Оксана Якушко
9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов

Под завалами дома на улице Проскуры может находиться ребенок, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Не прекращается спасательная операция. Под завалами пятиэтажки ищем людей, вероятно, там остается двое пострадавших, среди них возможно 9-летний мальчик», — рассказал Болвинов.
23 января российскими крылатыми ракетами, сверхзвуковыми Х-32, «Искандерами» и С-300 — враг совершил комбинированную атаку на город.

«11 ракет на Харьков и две по Балаклеи – россияне снова били по гражданской инфраструктуре. Попадания зафиксированы по восьми адресам. Это жилые многоэтажки, частный сектор, учебное заведение, кладбище, научное предприятие», – перечислил цели россиян Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 16:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами дома на улице Проскуры может находиться ребенок, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".