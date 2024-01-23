9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов
Под завалами дома на улице Проскуры может находиться ребенок, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Не прекращается спасательная операция. Под завалами пятиэтажки ищем людей, вероятно, там остается двое пострадавших, среди них возможно 9-летний мальчик», — рассказал Болвинов.
23 января российскими крылатыми ракетами, сверхзвуковыми Х-32, «Искандерами» и С-300 — враг совершил комбинированную атаку на город.
«11 ракет на Харьков и две по Балаклеи – россияне снова били по гражданской инфраструктуре. Попадания зафиксированы по восьми адресам. Это жилые многоэтажки, частный сектор, учебное заведение, кладбище, научное предприятие», – перечислил цели россиян Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, дитина, дом, завали, завалы, мальчик, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, ребенок, Сергей Болвинов, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами дома на улице Проскуры может находиться ребенок, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".