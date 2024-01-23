Сьому загиблу через ракетний удар з-під завалів у Харкові дістали рятувальники
Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Загалом внаслідок ранкових обстрілів міста вже загинули 7 людей. Пошукові роботи продовжуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 17:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки, повідомили у ДСНС у Харківській області. ".