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Седьмую погибшую из-за ракетной атаки в Харькове достала из-под завалов ГСЧС

Происшествия 17:53   23.01.2024
Оксана Якушко
Седьмую погибшую из-за ракетной атаки в Харькове достала из-под завалов ГСЧС

Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Всего в результате утренних обстрелов города уже погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 17:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".