Седьмую погибшую из-за ракетной атаки в Харькове достала из-под завалов ГСЧС
Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Всего в результате утренних обстрелов города уже погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются.
Читайте также: 9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, женщина, завали, завалы, обстрел, погибшая, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Седьмую погибшую из-за ракетной атаки в Харькове достала из-под завалов ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 17:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".