З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові
До восьми зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня – під завалами знайшли тіло дитини, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.
Постраждали, за його даними, 62 особи.
Загибла дитина – дівчинка, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Рятувальники деблокували з-під завалів фрагмент тіла дівчинки-підлітка. Її особу встановлюють”, – також повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають. Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що під завалами шукають 9-річного хлопчика.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, загиблі, ракетний удар, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 18:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До восьми зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня – під завалами знайшли тіло дитини, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.".