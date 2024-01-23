З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові

До восьми зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня – під завалами знайшли тіло дитини, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.

Постраждали, за його даними, 62 особи.

Загибла дитина – дівчинка, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Рятувальники деблокували з-під завалів фрагмент тіла дівчинки-підлітка. Її особу встановлюють”, – також повідомили у Харківській облпрокуратурі.