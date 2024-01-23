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Из-под завалов достали тело девочки-подростка, уже восемь погибших в Харькове

Происшествия 18:46   23.01.2024
Елена Нагорная
Из-под завалов достали тело девочки-подростка, уже восемь погибших в Харькове

До восьми возросло число погибших в результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января — под завалами нашли тело ребенка, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Пострадали, по его данным, 62 человека.

Погибший ребенок — девочка, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Спасатели деблокировали из-под завалов фрагмент тела девочки-подростка. Ее личность устанавливается», — также сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы.  Известно о семи погибших. Повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат. Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что под завалами ищут 9-летнего мальчика.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До восьми возросло число погибших в результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января — под завалами нашли тело ребенка, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.".