Из-под завалов достали тело девочки-подростка, уже восемь погибших в Харькове

До восьми возросло число погибших в результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января — под завалами нашли тело ребенка, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Пострадали, по его данным, 62 человека.

Погибший ребенок — девочка, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Спасатели деблокировали из-под завалов фрагмент тела девочки-подростка. Ее личность устанавливается», — также сообщили в Харьковской облпрокуратуре.