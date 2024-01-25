Студентка ХАІ, родина спортсмена, пара з таксами: загиблі в Харкові

25 січня в Харкові – День жалоби. У місті згадують людей, яких вбила російська ракета 23 січня. Загиблих десять. Уже відомі подробиці про деяких із них.

Серед загиблих – родина гравця регбійного клубу “Легіон XIII” та воїна ЗСУ Володимира Машкіна, повідомило Управління у справах молоді та спорту ХОВА.

“23 січня в родині гравця харківського регбійного клубу «Легіон XIII», майстра спорту з регбі та регбіліг, гравця національної збірної команди України з регбіліг Володимира Машкіна сталося велике горе. Вранці ракета країни-терориста потрапила в будинок, де проживав Володимир зі своєю сім’єю. Внаслідок вибуху, який вщент зруйнував квартиру, загинули жінка та 8-річна донька спортсмена”, – написали на сторінці управління у фейсбуці.

Про загибель своєї студентки та поранення студента повідомила пресслужба НАУ “ХАІ”.

“Вчорашній ранок перетворився на трагедію для двох студентів нашого університету. Костянтин Кобзєв і Катерина Хорощак (студенти групи номер 353 факультету систем управління літальних апаратів) під час ворожого обстрілу знаходились у будинку, в який влучила ракета. Костянтина змогли витягнути з під завалів, але він отримав тяжкі травми і опіки, зараз знаходиться у лікарні. Катерина загинула у 21 річному віці”, – написала пресслужба університету.

Разом з Катериною загинув і пес Акіо, з яким пара молодих людей зображена на фото, що зробили на початку січня. Про це повідомили в Кінологічній спілці України. На сторінці спілки в соцмережах – дані про смерть ще однієї пари, яка жила в тому ж будинку, що Катерина та Костянтин. Це сімейна пара з двома таксами, яку виявили останніми під руїнами, 24 січня.

“Тіла членів КСУ Юлі Брейниної та Валери Конченкова сьогодні дістали з-під завалів зруйнованої вщент частини будинку, де вони жили. Їхні такси загинули разом зі своїми власниками”, – написали в КСУ.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про десятьох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.

Близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок ушпиталено. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих.

За даними Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.