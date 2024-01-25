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25 січня в Харкові оголошено днем жалоби за жертвами ударів 23 січня – Терехов

Події 00:16   25.01.2024
Олена Нагорна
25 січня в Харкові оголошено днем жалоби за жертвами ударів 23 січня – Терехов Фото: Олег Синєгубов

25 січня у Харкові оголошується днем ​​жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів 23 січня, повідомив мер Ігор Терехов.

Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. Мої співчуття рідним загиблих в їхньому горі. Горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних“, – пише Терехов.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про десятьох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.

Близько 22 години 23 січня РФ  втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок ушпиталено. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих.

За даними Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 00:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 січня у Харкові оголошується днем ​​жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів 23 січня, повідомив мер Ігор Терехов.".