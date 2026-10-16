Як 17 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
У суботу, 17 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.1 08:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00
- 3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00
- 4.1 10:30–12:00; 21:00-24:00
- 4.2 12:00–14:00; 21:00-24:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 14:00-17:30
- 6.1 14:00-17:30
- 6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30
Список адрес за чергами – тут.
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Нагадаємо, Лозівський міський голова Сергій Зеленський вдень 16 жовтня повідомив, що в громаді – аварійне знеструмлення через ворожі атаки. Критична інфраструктура та медичні заклади працюють на альтернативних джерелах живлення.