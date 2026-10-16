Як 17 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

У суботу, 17 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 08:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00

3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00

4.1 10:30–12:00; 21:00-24:00

4.2 12:00–14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 14:00-17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Список адрес за чергами – тут.

Нагадаємо, Лозівський міський голова Сергій Зеленський вдень 16 жовтня повідомив, що в громаді – аварійне знеструмлення через ворожі атаки. Критична інфраструктура та медичні заклади працюють на альтернативних джерелах живлення.