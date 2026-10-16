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Як 17 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

Економіка 21:31   16.10.2026
Тетяна Литвіна
Як 17 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

У суботу, 17 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.1 08:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.2 17:30-21:00
  • 3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00
  • 3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00
  • 4.1 10:30–12:00; 21:00-24:00
  • 4.2 12:00–14:00; 21:00-24:00
  • 5.1 14:00-17:30
  • 5.2 14:00-17:30
  • 6.1 14:00-17:30
  • 6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Дощ та +20 вдень. Прогноз погоди на 17 жовтня у Харкові та області.

Нагадаємо, Лозівський міський голова Сергій Зеленський вдень 16 жовтня  повідомив, що в громаді – аварійне знеструмлення через ворожі атаки. Критична інфраструктура та медичні заклади працюють на альтернативних джерелах живлення.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 21:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 17 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.".