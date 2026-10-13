Як 14 жовтня будуть вимикати світло у Харкові й області: графік
У середу, 14 жовтня, з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):
1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 16:00-19:30
2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 19:30-22:00
4.1 19:30-23:00
4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).