Как 14 октября будут отключать свет в Харькове и области

В среду, 14 октября, с 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди (ориентировочно):

1.1 08:00–09:00; 16:00–19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30

2.1 16:00-19:30

2.2 08:00–09:00; 16:00–19:30

3.1 09:00–12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00–12:30; 19:30-22:00

4.1 19:30-23:00

4.2 09:00–12:30; 19:30-23:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00

6.1 23:00-24:00

6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).