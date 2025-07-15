Робота в Харкові: де пропонують повний соцпакет та бронювання

КП «Харківблагоустрій» опублікувало актуальні вакансії.

Підприємство шукає трактористів та водіїв вантажівок.

«Ми гарантуємо: офіційне працевлаштування; стабільну та своєчасну заробітну плату; повний соціальний пакет; можливість бронювання для працівників; роботу поруч з місцем вашого проживання в межах міста», – йдеться у повідомленні.

У КП також працевлаштовують переселенців.

Подробиці – за телефоном (050)401-51-13.