Робота в Харкові: де пропонують повний соцпакет та бронювання
КП «Харківблагоустрій» опублікувало актуальні вакансії.
Підприємство шукає трактористів та водіїв вантажівок.
«Ми гарантуємо: офіційне працевлаштування; стабільну та своєчасну заробітну плату; повний соціальний пакет; можливість бронювання для працівників; роботу поруч з місцем вашого проживання в межах міста», – йдеться у повідомленні.
У КП також працевлаштовують переселенців.
Подробиці – за телефоном (050)401-51-13.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» опублікувало актуальні вакансії.".