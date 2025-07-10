Робота у Харкові та області: зарплати до 64000 грн, топ-10 вакансій тижня

Станом на 10 липня у Харківській області актуальні 3839 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія механіка із зарплатою 64990. Машиніст екскаватора матиме 50 тисяч, а менеджер – 45 тисяч.

Монтажник зароблятиме 30 тисяч, кухар – 25 тисяч, фахівець з методів розширення ринку збуту – 24900, шліфувальник – 23900, навішувач заготовок – 21 тисячу, птахівник – 20 тисяч, а фарбувальник – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.