Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харків  +36°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Робота у Харкові та області: зарплати до 64000 грн, топ-10 вакансій тижня

Суспільство 15:23   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: зарплати до 64000 грн, топ-10 вакансій тижня Фото: ХОВА

Станом на 10 липня у Харківській області актуальні 3839 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія механіка із зарплатою 64990. Машиніст екскаватора матиме 50 тисяч, а менеджер – 45 тисяч.

Монтажник зароблятиме 30 тисяч, кухар – 25 тисяч, фахівець з методів розширення ринку збуту – 24900, шліфувальник – 23900, навішувач заготовок – 21 тисячу, птахівник – 20 тисяч, а фарбувальник – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте також: Науковий квартал на “Барабашово” презентував Терехов у Римі (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
10.07.2025, 16:28
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
09.07.2025, 21:31
Обкрадав будинки евакуйованих людей в Куп’янську: мародер сяде на 5 років
Обкрадав будинки евакуйованих людей в Куп’янську: мародер сяде на 5 років
10.07.2025, 16:20
Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду
Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду
10.07.2025, 14:20
Водію автобуса в Харкові стало зле за кермом, транспорт злетів у кювет 📷
Водію автобуса в Харкові стало зле за кермом, транспорт злетів у кювет 📷
10.07.2025, 15:53
Робота у Харкові та області: зарплати до 64000 грн, топ-10 вакансій тижня
Робота у Харкові та області: зарплати до 64000 грн, топ-10 вакансій тижня
10.07.2025, 15:23

Новини за темою:

16:47
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень
13:16
Афера на вакансіях у Європі: про схему харків’ян повідомили у поліції
14:45
Вакансії до 50 тис. грн: яку роботу пропонують в Харкові й області
12:35
Роботу із можливістю бронювання пропонують у Харкові: подробиці
19:18
Рейтинг вакансій тижня в Харкові та області: кому пропонують 56 тисяч гривень

Ви читали новину: «Робота у Харкові та області: зарплати до 64000 грн, топ-10 вакансій тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10 липня у Харківській області актуальні 3839 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".