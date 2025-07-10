Работа в Харькове и области: зарплаты до 64000 грн, топ-10 вакансий недели

По состоянию на 10 июля в Харьковской области актуальны 3839 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия механика с зарплатой 64990. Машинист экскаватора будет иметь 50 тысяч, а менеджер – 45 тысяч.

Монтажник будет зарабатывать 30 тысяч, повар – 25 тысяч, специалист по методам расширения рынка сбыта – 24900, шлифовщик – 23900, навеситель заготовок – 21 тысячу, птицевод – 20 тысяч, а краситель – 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.