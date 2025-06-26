Сильний вітер у Харкові: пошкоджені дерева, на жінку впала гілка (фото)
Вдень 26 червня Харків накрив сильний вітер. Комунальники вже усувають наслідки.
«Комунальники розпилюють зламані гілки, прибирають їх з тротуарів, доріг та дворів, щоб забезпечити безпеку мешканців. За оперативною інформацією, станом на 16:00 у місті на прибудинковій території зафіксовано 15 пошкоджених дерев та 30 впалих гілок», – розповіли у КП «Харківблагоустрій».
Як повідомив директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких «Суспільне Харків», через падіння гілки по медичну допомогу звернулася одна жінка. Вона має закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садна чола та забій м’яких тканин лівого стегна.
Зазначається, що інцидент трапився на Аерокосмічному проспекті. Постраждалій — 64 роки.
Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали, що у четвер, 26 червня, по місту та області очікуються грози та пориви вітру 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 26 червня Харків накрив сильний вітер. Комунальники вже усувають наслідки.".