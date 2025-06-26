Сильный ветер в Харькове: повреждены деревья, на женщину упала ветка (фото)
Днем 26 июня Харьков накрыл сильный ветер. Коммунальщики уже устраняют последствия.
«Коммунальщики распиливают сломанные ветки, убирают их с тротуаров, дорог и дворов, чтобы обеспечить безопасность жителей. По оперативной информации, по состоянию на 16:00 в городе на придомовой территории зафиксировано 15 поврежденных деревьев и 30 упавших ветвей», — рассказали в КП «Харьковблагоустройство».
Как сообщил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких «Суспільне Харків», из-за падения ветки за медицинской помощью обратилась одна женщина. У нее — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины лба и ушиб мягких тканей левого бедра.
Отмечается, что инцидент произошел на Аэрокосмическом проспекте.
Напомним, в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что в четверг, 26 июня, по городу и области ожидаются грозы и порывы ветра 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, деревья, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 июня Харьков накрыл сильный ветер. Коммунальщики уже устраняют последствия.".