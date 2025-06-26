Тепліше за норму, менше дощів: якою буде погода у липні на Харківщині

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили прогноз на липень-2025.

За даними синоптиків, другий місяць літа буде теплішим за норму. Середня температура становитиме +24,2 градуса. При цьому норма – 21,7 градуса тепла.

А от дощитиме у липні менше, ніж зазвичай – очікується, що місячна кількість опадів буде 41 мм. Середній показник – 60 мм, інформують у гідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що вже наступного тижня, зокрема 3-4 липня, в більшості областей України очікується спека +28+34 градуси. На Харківщині ж, за прогнозом гідрометцентру, стовпчики термометрів піднімуться до позначки +30 вже у понеділок, 30 числа.