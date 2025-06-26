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Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни

Суспільство 14:50   26.06.2025
Вікторія Яковенко
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді проаналізували ціни на морозиво, холодні напої, сезонні фрукти та ягоди.

За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, попит на ці товари влітку традиційно зростає.

Зазначається, що морозиво в різних торгівельних мережах коштує в середньому 16-50 грн за упаковку (50-100 г), великий ріжок (150 г) – 60-80 грн, велика упаковка (300-500 г) – 120-300 грн. Вартість питної води складає від 12 грн/0,5 л, солодких газованих напоїв – від 20 грн/0,5 л, квасу – від 30 грн/0,5 л.

Також на ринках міста вже з’явилися сезонні ягоди: малина (220-260 грн/кг), порічка (140-170 грн/кг), аґрус (110-140 грн/кг).

«Крім того, від початку червня на 30% подешевшала черешня (150-220 грн/кг), на 20% – полуниця (130-180 грн/кг), на 12% – абрикоси (130-150 грн/кг)», – зазначили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді проаналізували ціни на морозиво, холодні напої, сезонні фрукти та ягоди.".