Ринки Харкова заполонили сезонні ягоди: скільки коштують та як змінилися ціни

На ринках Харкова масово продають черешню, смородину, малину, порічку, вишню, чорницю та інші сезонні ягоди. Представлена й продукція місцевих фермерів.

За інформацією департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, черешня зараз коштує в середньому 120-180 грн/кг, смородина — 220-270 грн/кг, порічка та аґрус — 130-200 грн/кг, малина — 150-250 грн/кг.

За кілограм шовковиці просять 130-170 грн, абрикоси коштують 130-160 грн/кг, вишня — 120-170 грн/кг, а найдорожчою залишається чорниця — 300-350 грн/кг.

Водночас із травня на 45% подешевшала полуниця, вартість якої наразі складає 100-150 грн/кг.

У мерії зазначили, що високі ціни на деякі ягоди пояснюються коротким сезоном і напряму залежать від врожаю та погодних умов. Разом з тим порівняно з червнем минулого року ціни на ягоди в місті знизилися в середньому на 15-25%.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, із настанням шкільних канікул та теплої погоди зріс попит на групу товарів для активного відпочинку.